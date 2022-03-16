لبنان

وهاب يطرح التقسيم في الشوف

Lebanon 24
16-03-2022 | 00:27
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كتبت" الاخبار": يسعى رئيس تيار التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب إلى إقناع النائب طلال أرسلان بخوض المعركة الانتخابية في الشوف ضد الحزب التقدمي الاشتراكي بلائحتين، استناداً إلى إحصاءات تؤكد أن في إمكان لائحة تجمع التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي وتيار التوحيد ومستقلين سنّة أن تحصد أربعة حواصل انتخابية. لذلك يطرح وهاب تقسيم الحلفاء إلى لائحتين، إحداهما تضم وهاب وأرسلان ومستقلّين سنّة ومسيحيين، وتضم الثانية التيار الوطني الحر، وبذلك تستفيد قوى 8 آذار من إمكانية كسب الكسر الأعلى وتحويله إلى حاصل، وتحدّ من فاعلية «العصب الدرزي» ضد التيار الوطني الحر.

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