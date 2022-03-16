بسبب السرقات... لا كهرباء منذ 5 أيام في عدد من بلدات قضاء الكورة

تعاني عدة بلدات في قضاء الكورة من انقطاع الكهرباء منذ ٥ أيام بسبب السرقات الدائمة للأسلاك الكهربائية التي تربط بين المحطات والبلدات، وفق مندوب "لبنان 24".ومن ضمن البلدات التي تعرضت للسرقة هي بترومين وفيع و دده وبرسا، وضهرالعين، النخلة، بتوراتیج وكفرقاهل بالاضافة لاميون ومحيطها.وقد افاد مصدر لـ"لبنان24" ان شركة الكهرباء ستتأخر باعادة توصيل الاسلاك بسبب صعوبة تأمينها بسبب شح الموارد.