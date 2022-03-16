لبنان

بسبب السرقات... لا كهرباء منذ 5 أيام في عدد من بلدات قضاء الكورة

Lebanon 24
16-03-2022 | 00:48
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تعاني عدة بلدات في قضاء الكورة من انقطاع الكهرباء منذ ٥ أيام بسبب السرقات الدائمة للأسلاك الكهربائية التي تربط بين المحطات والبلدات، وفق مندوب "لبنان 24".

ومن ضمن البلدات التي تعرضت للسرقة هي بترومين وفيع و دده وبرسا، وضهرالعين، النخلة، بتوراتیج وكفرقاهل بالاضافة لاميون ومحيطها.

وقد افاد مصدر لـ"لبنان24" ان شركة الكهرباء ستتأخر باعادة توصيل الاسلاك بسبب صعوبة تأمينها بسبب شح الموارد.
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