لبنان

الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!

Lebanon 24
16-03-2022 | 01:23
A-
A+
Doc-P-931370-637830123422763049.JPG
Doc-P-931370-637830123422763049.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سجلّت الحرارة أمس في بيروت 5.4 درجات وهي أدنى درجة حرارة لشهر آذار منذ العام 1980 أي منذ 42 سنة، فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

 

بعدما سيطر على اجواء لبنان المنخفض الجوي القطبيّ البارد والمُثلج "غريتا"، وطالت الثلوج الجبال المتدنية (500 متر)، ستشهد الأمطار انحسارًا اليوم الاربعاء، ولكن تحافظ درجات الحرارة على تدنّيها.

 

اليوم الاربعاء: مستقر وبارد، قليل السحب الى غائم جزئيا، الحرارة ترتفع قليلاً لكن يبقى الجو بارد وتتراوح درجات الحرارة بين ٥ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال.

 

الخميس: متقلب، واحتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على الـ ١٣٠٠متر فيما تنحسر الكتل القطبية شرقا والحرارة ترتفع  وتتراوح بين ٨ و ١٤ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

 

وبحسب ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" تنحسر الموجة القطبية قبل ظهر الخميس ويتأثر لبنان بمنخفض جوّي جديد يومي الخميس والجمعة قادم من بلغاريا وتركيا سيؤدّي الى طقس ماطر وتتساقط الثلوج بغزارة فوق الـ 1300متر، على ان تنحسر الأمطار يوم السبت فترتفع الحرارة يومي السبت والأحد .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-03-16
04:00 | 2022-03-16
03:55 | 2022-03-16
03:50 | 2022-03-16
03:45 | 2022-03-16
03:42 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website