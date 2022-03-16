الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!

سجلّت الحرارة أمس في بيروت 5.4 درجات وهي أدنى درجة حرارة لشهر آذار منذ العام 1980 أي منذ 42 سنة، فكيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

بعدما سيطر على اجواء لبنان المنخفض الجوي القطبيّ البارد والمُثلج "غريتا"، وطالت الثلوج الجبال المتدنية (500 متر)، ستشهد الأمطار انحسارًا اليوم الاربعاء، ولكن تحافظ درجات الحرارة على تدنّيها.

اليوم الاربعاء: مستقر وبارد، قليل السحب الى غائم جزئيا، الحرارة ترتفع قليلاً لكن يبقى الجو بارد وتتراوح درجات الحرارة بين ٥ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال.

الخميس: متقلب، واحتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على الـ ١٣٠٠متر فيما تنحسر الكتل القطبية شرقا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٨ و ١٤ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

وبحسب ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" تنحسر الموجة القطبية قبل ظهر الخميس ويتأثر لبنان بمنخفض جوّي جديد يومي الخميس والجمعة قادم من بلغاريا وتركيا سيؤدّي الى طقس ماطر وتتساقط الثلوج بغزارة فوق الـ 1300متر، على ان تنحسر الأمطار يوم السبت فترتفع الحرارة يومي السبت والأحد .