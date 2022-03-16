كيف هي حال الطرقات الجبلية صباح اليوم؟

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، القموعة القبيات، مرجحين مشمش، معاصر الشوف كفريا، تنورين حدث الجبة، تنورين اللقلوق.الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة مقطعتين بسبب تراكم الثلوج والجليد.