لبنان

لتحويلها الى حطب للتدفئة وبيعها... تعرّض اعمدة الهاتف في هذه المنطقة للسرقة!

Lebanon 24
16-03-2022 | 01:14
A-
A+
Doc-P-931375-637830132027469288.jpg
Doc-P-931375-637830132027469288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون ليلا على قطع عدد من اعمدة الهاتف بجانب الطريق الرئيسي عند مداخل بلدة الطيبة شرقي بعلبك بهدف بيعها حطبا للتدفئة بعدما وصل سعر صفيحة المازوت في المنطقة الى ٧٠٠ الف ليرة لبنانية، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
مواضيع ذات صلة
ضبط حبوب كبتاغون ومعدات تصنيع في مزرعة في بعلبك
lebanon 24
16/03/2022 10:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: التحية لصور وبعلبك ولكل القرى والبلدات هناك
lebanon 24
16/03/2022 10:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإقتصاد أمين سلام: وزير الزراعة أعلمنا بوجود مخازن في بعلبك وسنكشف عليها غداً لنرى إمكانية تخزين القمح فيها لكنها مخازن وبعيدة كل البعد عن أن تكون إهراءات (الجديد)
lebanon 24
16/03/2022 10:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأشغال" فتحت الطرق الجبلية في قضاء بعلبك
lebanon 24
16/03/2022 10:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

التدفئة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-03-16
04:08 | 2022-03-16
04:00 | 2022-03-16
03:55 | 2022-03-16
03:50 | 2022-03-16
03:45 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website