لتحويلها الى حطب للتدفئة وبيعها... تعرّض اعمدة الهاتف في هذه المنطقة للسرقة!

اقدم مجهولون ليلا على قطع عدد من اعمدة الهاتف بجانب الطريق الرئيسي عند مداخل بلدة الطيبة شرقي بعلبك بهدف بيعها حطبا للتدفئة بعدما وصل سعر صفيحة المازوت في المنطقة الى ٧٠٠ الف ليرة لبنانية، وفق مندوبة "لبنان 24".