كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات

أبدت مرشحة ورئيسة لائحة في دائرة بيروت الأولى إمتعاضها من ترشيح نوعي ومفاجىء لسيدة ثانية عن المقعد الارثوذكسي في الدائرة ذاتها، ولكن على لائحة منافسة.

وعزت رئيسة اللائحة خوفها من جذب منافستها لشريحةٍ معينة من الأصوات التفضيلية، كان من المؤكد أنها سوف تصوَّت لها .

وتفيد المعطيات ان الترشيح الجديد يلقى ارتياحا من "النوعية الفرانكوفونية" من الناخبين وتعتبر انه يشبهها.

وفي سياق بيروتي ايضا، تفيد المعطيات المتداولة انه ، وبعد عزوف النائب ميشال فرعون عن الترشح ، لم يبقَ خيار للمرشح الجديد في بيروت الأولى عن المقعد الأرمني الارثوذكسي جهاد كريم بقرادوني إلا إستكمال مشاوراته مع "القوات اللبنانية" التي أصبحت في مراحل متقدمة جداً وسيعلن عنها قريباً.

كذلك تفيد المعلومات "ان المستشار الاقتصادي والمصرفي غسان أبو عضل قدم ترشيحه عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الاولى وسيكون على لائحة القوات اللبنانية."