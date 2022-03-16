لبنان

مخاوف من عودة التوترات، ما دور حزب الله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2022 | 02:46
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علّق مصدر سياسي مطّلع على مقطع الفيديو المصوّر الذي يظهر مجموعة مسلحة تهدد بالثأر بسبب عدم البت بملف اطلاق النار لدى مرور موكب تشييع أحد عناصر "حزب الله" في منطقة خلدة في شهر آب الفائت.

وقال المصدر: "نخشى عودة التوترات الأمنية بسرعة الى الساحة اللبنانية خصوصاً في ظل وجود مثل هذه الملفات المفتوحة".

وسأل المصدر "عن دور حزب الله الذي اعتاد ضبط جمهوره، فهل له دور في ايصال هذه الرسالة خصوصاً ان الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله ألمح مراراً بأن الحزب سيتابع الموضوع قضائياً وانه في حال تم تمييعه" لن يبقى الدم على الارض".
المصدر: لبنان 24

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خاص

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