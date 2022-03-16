ابو الحسن: هذا هو المهم اليوم

أكد النائب هادي أبو الحسن أن التحالفات أصبحت شبه مكتلمة بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي، وستتلاقى القوى السيادية الاستقلالية مع بعضها في هذه المحطة الانتخابية، مشيراً الى انه سيتم الاحتكام لإرادة الناخب اللبناني الحر التواق للتغيير واستعادة علاقات لبنان.واذ اعتبر في حديث لصوت كل لبنان أنه لم يكن يتنمّى غياب مكوّن سيادي أساسي مثل تيار "المستقبل"، أكد ان التواصل مستمر مع شخصيات سنية سيادية لاستكمال مسار سيادة لبنان واستقلاله والمهم هو كيف سنكمل بعد الانتخابات وكيف سنؤمن صمود الشعب اللبناني.وتابع: المهم ألا يستحوذ فريق الممانعة على أكثرية المجلس فالمعركة سيادية والمهم تشكيل حكومة تعمل على خطة التعافي وأن يكون هناك مجلس يأتي برئيس جمهورية يفهم طبيعة لبنان.