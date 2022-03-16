فيديو شائع: من اوكرانيا الى بيروت

تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات على أنه توثيق للدمار الذي خلفه القصف الروسي على مدينة خاركوف الساحلية في أوكرانيا، ولكن بعد التدقيق، تبيّن أن الفيديو يعود للعام 2020 بعيد انفجار مرفأ بيروت ويظهر اللحظات الاولى للانفجار والحرائق المشتعلة والدمار الهائل للابنية في محيط المرفأ.

فيديو متداول يدعي ناشروه أنه لدمار هائل خلفه القصف الروسي على مدينة خاركوف الساحلية في أوكرانيا.. هل الادعاء صحيح؟ أم أن الفيديو يعود لانفجار مرفأ بيروت عام 2020؟

إليكم #الخبر_اليقين#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/iF5793DPWt — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) March 15, 2022