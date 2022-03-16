لبنان

سلعة "لذيذة" ثمنها يساوي راتب شهر! (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2022 | 04:45
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت في أحد محال الحلويات، تظهر أنّ سعر كيلو البقلاوة أصبح  باهظا جدا ويقارب المليون ونصف المليون ليرة،  فيما كان سابقاً لا يتعدى الـ30000 ليرة لبنانية.
وسخر الناشطون من هذا المبلغ الكبير والذي يعادل راتب موظف، فيما علق آخرون بالقول:"كل شي بيغلى بلبنان الا الانسان سعرو رخيص"!
ووفق المعلومات، فإنّ السبب في ارتفاع  سعر البقلاوة هو أزمة الطحين والسكر والدقيق والزيت النباتي وارتفاع سعر هذه المواد واختفائها من السوق.
 

لبنان

خاص

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