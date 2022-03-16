لبنان

درويش: تشكيل اللوائح بدأ في طرابلس

Lebanon 24
16-03-2022 | 03:07
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اكد النائب علي درويش ان عزوف الرئيس نجيب ميقاتي عن الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة يخلق فراغاً، الا ان دعوته ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للطيف الوطني السني يشجع الناخبين للمشاركة في القرار السياسي.
درويش وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشار الى أن تأليف اللوائح في طرابلس بدأ بوتيرة لا باس بها بعد اقفال باب الترشيحات، الا انها تحتاج الى المزيد من الوقت لتتضح الصورة اكثر، كاشفاً عن وجود نواة لائحة لكتلة الوسط المستقل في طرابلس والمنية - الضنية، على ان يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة ومن ابرز الاسماء التي ستضمها: سليمان عبيد وكاظم الخير، بالاضافة الى أسماء متداولة أخرى.
وعن عزوف الرئيس الحريري، شدد درويش على ان انسحاب تيار المستقبل من العمل السياسي خلط الاوراق على صعيد التحالفات، كما على صعيد الناخبين.
 
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