لبنان

هدم مخالفات بناء في البداوي... ماذا حصل؟ (صور)

Lebanon 24
16-03-2022 | 03:42
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تقوم دوريات تابعة لقوى الامن الداخلي منذ الصباح الباكر بهدم مخالفات بناء خلف محطة الاكومي في منطقة البداوي، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وتأتي عمليات الهدم بعد اعطاء انذارات سابقة لاصحاب المخالفات.
 
 
 
 
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