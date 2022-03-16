مسؤول أمني سابق وبارز خارج الانتخابات.. لا ترشّح

مع إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابيّة، تبيّن أن المدير العام السابق لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء علي الحاج قد بات بعيداً عن الانتخابات في دائرة الشوف - عاليه، إذ لم يقدم طلب ترشيحه عن أحد المقعدين السنيين في الدائرة.



فحتى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، كانت مختلف الأطراف السياسيّة تنتظرُ قرار الحاج بالترشح أو عدمه، وقد نشطت اتصالاتٌ مكثفة خلال ساعات النهار أمس تطلب من الحاج المبادرة للترشح للانتخابات وضمان هذا الأمر، ومن ثم الانتقال للبحث في التحالفات.



ووفقاً للمعطيات، فما تبين هو أن "حزب الله" لم يبادر نحو ضمان "بلوك انتخابي" صافٍ للحاج في دائرة الشوف - عاليه، في حين أن الأخير كان يسعى منذ البداية لضمان وصول بلدته برجا إلى الندوة البرلمانية وعدم استخدام أصوات أهلها لحاصلٍ انتخابيّ فقط.



وقالت مصادر مقرّبة من الحاج لـ"لبنان24" إنّ "الأخير اتخذ قراره بعدم الترشح بعدما وجد أن استغلال الانتخابات للوصول والبروز وعدم تأدية أي خدمة للناس، هو طعنة لهم بالدرجة الأولى، خصوصاً إذا تمّ استخدامهم كحاصل انتخابي لأي لائحة من دون إيصال ممثل لهم إلى البرلمان".



ولفتت المصادر إلى أن "الحاج يطالب اليوم أبناء بلدته التي تضمّ 17 ألف ناخب، بالاتفاق على مرشح واحد، وهو مستعد لدعمه والوقوف إلى جانبه من أجل الفوز، مهما كان انتماؤه وهويته وسياسته واللائحة التي ينتمي إليها".