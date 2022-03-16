ما جديد جميل السيّد "انتخابياً"؟

ما زالت أجواء "شدّ الحبال" مستمرّة في دائرة بعلبك - الهرمل، إذ لم يُحسم بعد حتى الآن تحالف "حزب الله" مع النائب جميل السيد خلال الانتخابات المقبلة.

وتشيرُ الاتصالات إلى أنّ الأمور ما زالت بحاجة إلى إنضاجٍ أكثر، في حين أن الحزب قد يستفيد من السيد لقطع الطريق على أي مرشح شيعي آخر في الدائرة نفسها، كونه يحظى بشعبية بارزة تمكنه من الوصول إلى الندوة البرلمانية بسهولة.

في المقابل، كشفت مصادر سياسية في الدائرة الانتخابية أنّ "السيد يرى أن هناك لعبة ضدّه من قبل شخصيتين بارزتين لإقصائه وفتح الباب أمام الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي ليكون مكانه في الدائرة".

وإلى الآن، فإن الأمور ما زالت قيد النقاش والغربلة، في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يحسم "حزب الله" خياره خلال عملية تشكيل اللوائح الآن بعد إقفال باب الترشيحات يوم أمس.