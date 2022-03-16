لبنان

سمير وستريدا جعجع يستمتعان بالثلج.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
16-03-2022 | 04:08
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نشرت الصفحة الرسمية للنائبة ستريدا جعجع عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" صوراً للأخيرة برفقة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وهما يستمتعان بالثلوج التي وصلت إلى معراب أمس جراء العاصفة "غريتا" حيث لامست الثلوج المناطق الساحلية .

 

وعلقت النائبة جعجع على الصور بالقول: "الأبيض يغمر معراب عساه يغمر قلوب اللبنانيين بالسلام والطمأنينة. ابيض السلام والمحبة والنقاء يزنر معراب وعقبال لبنان كلو".

 

A post shared by Sethrida Geagea (@sethridageagea_official)


 

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