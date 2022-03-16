الهرمل وضواحيها بلا كهرباء منذ 3 أيام

يعاني أهالي مدينة الهرمل وضواحيها، منذ ثلاثة أيام، من إنقطاع الهاتف على الشبكة الثابتة وخطوط الإنترنت التابعة لهيئة "أوجيرو"، بسبب نفاد مولدات الشركة من مادة المازوت التي تغذي مركز الهرمل بالتيار الكهربائي.وكان مدير مركز "أوجيرو" في الهرمل محمد موسى قد أبلغ الشركة منذ اليوم الأول بنفاد المازوت، لكن لم يأته اي رد.. يذكر ان المنطقة تعاني منذ مدة من انقطاع التيار الكهربائي.