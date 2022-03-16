عون يلتقي نائبة الامين العام للأمم المتحدة.. وهذا ما أكده

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد حاجة لبنان الى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها، منوهاً بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية.