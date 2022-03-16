بدء إصلاح أعطال الكهرباء في هذه المناطق!

أعلن رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي في بيان، أنه بعد استئناف عمال شركة كهرباء لبنان عملهم، بدأت الورش الفنية في شركة bus باصلاح الاعطال الناتجة عن العاصفة والسرقات، في مخرج البحر المغذي لبلدتي ببنين والقرقف، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي الى هاتين البلدتين الساعة 3 بعد الظهر بعد انقطاع دام لمدة 6 ايام.