بشرى لمرضى السرطان المضمونين.. هذا ما أعلنه كركي

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تعميماً حمل الرقم 616 بتاريخ 15/3/2022 قضى بموجبه الطلب من رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين تصفية ومعالجة وصرف معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام المعاملة وفق الأصول النظامية المعتمدة، وعدم الزامهم بحجز مواعيد مسبقة على المنصّات الالكترونية، بل السماح لهم بتقديم الأدوية السرطانية مرّة أو مرّتين شهريًّا حسب ما تقتضيه الحاجة.