لبنان

بيان هام "للداخلية" يتعلق بالترشيحات النيابية...هذه تفاصيله!

Lebanon 24
16-03-2022 | 05:00
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 أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في بيان، انه في تمام الساعة 24 من يوم الثلثاء الواقع فيه 15/3/2022، أقفل باب الترشيح الى الانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 15/5/2022 وقد بلغ عدد المرشحين 1043 مرشحا بينهم 155 مرشحة.
 
تجدر الاشارة الى ان مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24 يوم الاربعاء الواقع فيه 30/3/2022. 
 
كما تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 4 نيسان 2022.
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