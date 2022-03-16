بيان هام "للداخلية" يتعلق بالترشيحات النيابية...هذه تفاصيله!

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في بيان، انه في تمام الساعة 24 من يوم الثلثاء الواقع فيه 15/3/2022، أقفل باب الترشيح الى الانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 15/5/2022 وقد بلغ عدد المرشحين 1043 مرشحا بينهم 155 مرشحة.تجدر الاشارة الى ان مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح تنتهي في الساعة 24 يوم الاربعاء الواقع فيه 30/3/2022.كما تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 4 نيسان 2022.