لبنان

إجتماع لبحث حلّ أزمة المياه التي يعاني منها قضاء مرجعيون

Lebanon 24
16-03-2022 | 05:30
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عقد إجتماع في مكتب النائب علي حسن خليل حضره إلى جانب النائب علي فياض، مديرعام مصلحة الليطاني سامي علوية والمهندس شريف وهبي عن شركة ورد، والمهندس يوسف كرم ممثلاً عن مجلس الإنماء والإعمار .
وتباحث المجتمعون خلال الإجتماع في أزمة المياه التي يعاني منها قضاء مرجعيون، بالإضافة الى متابعة المشاريع المتعلقة بمصادر المياه في محطات الوزاني والطيبة، وآلية تنفيذ مشروع الليطاني عند منسوب ٨٠٠  عبر متابعة حل مشكلة الإستملاكات وغيرها من الناحية القانونية وتأمين الموارد المالية اللازمة ووضع الحلول.
وأكد المجتمعون على المتابعة الحثيثة لهذا الملف و القيام بالإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة في سبيله.
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