عربيد يعلن ترشحه عن المقعد الكاثوليكي في الشوف

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على "تويتر": "تعقدت الظروف وزادت الضبابية، كبرت الحاجة للعمل السياسي كخدمة عامة، ‏تجربتي التشاركية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ونقل الهم الاقتصادي والاجتماعي إلى البرلمان، والحاجة لدولة حديثة قادتني للترشح عن المقعد الكاثوليكي في الشوف، آملا دعمكم مؤمنا بثقتكم، ارادة الناس تضمن التغيير".