لبنان

من هم المرشحون للانتخابات في دائرة بيروت الأولى والثانية؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 05:45
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ينشر "لبنان 24" أسماء المرشحين للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى والثانية، وهم:
 
خلود موفق الوتار
محمد محي الدين يموت
هدا ذو الفقار عاصي
تعيم وديع العياش
الدكتور سمير عادل الحلبي
مها خليل شاتيلا
اياد محمود مرعي
لؤي ضاهر الغندور
جهاد كريم باقرادوني
ارام سركيس ماليان
محمد زياد وجيه العجوز
فؤاد مخزومي
عماد مدحت الحوت
ندى صحناوي
محمد مصطفى خواجه
خالد عبدالله الديركي
كريم فؤاد شبقلو
لينا محمد علي حمدان
بسام عبد القادر النعماني
سامر صفوح الصفح
كامل إبراهيم دمياطي
الفت يحي السبع
مروان رفيق سلام
ايمان وائل طبارة
ميشال ديب فلاح
جهاد علي حمود
أيمن علي محمد
سينتيا فادي زرازير
محمد نبيل عثمان بدر
يسرى عبد الحفيظ التنير
مازن فايز شبارو
ايلي خليل شربشي
زينه نبيه مجدلاني
جورج جوزاف شهوان
محمد كامل عميرات
محمد نهاد محمد بدر الدين أرضروملي
احمد محمد دباغ
بدر رشيد الطبش
فادي فاروق غزاوي
عدنان خضر طرابلسي
عيسى سمير نحاس
سعد الدين محمد العجوز
جمانة عبد اللطيف ناصر
ربيع محمد صالح السيباسي
سماح حسان حلواني
هاروتيون صموئيل كوك كوزيان
حسن عفيف كشلي
محمد عبد الرحمن فريدة
خليل اميل برمانة
محمود محي الدين الجمل
ايمن حسن رعد
توفيق الفريد سعدي
وضاح ابراهيم الصادق
زينة كمال منذر
عبدالله غسان مطرجي
برجيت شلبيان
شمعون نعيم شمعون
ساره سليم ياسين
توما بطرس موراد
باولا نقولا ربيز
حيدر حسن بزي
ناهدة محمد خليل
وسام رمزي أبو فخر
جاك ادور جندو
صفيه معروف ظاظا
رلى وفيق العجوز
ليفون هوسب تلفزيان
فيصل محي الدين التمراوي
ابراهيم منيمنه
نقولا نجيب سابا
ادهم الحسنيه
ماي يوسف بولس
دلال حليم الرحباني
شاكر شوكت البرجاوي
ريمه حسيب ابو شقرا
ادمون مكرم بولس بطرس
ادكار جوزف طرابلسي
عزيز سليم اسطفان
نهاد يزبك
محمود كامل فقيه
مها اسعد الراسي
عبد الرحمن توفيق شاهين
بشير محمود عيتاني
غسان انطوان ابو عضل
نبيل احمد بسام نجا
عمر الدبغي
فادي ريمون نحاس
فارتينه سيمون اوهانيان
رشا محمد عيتاني
الكسندر ابراهام ماطوسيان
رمزي بيار معلوف
سيروج زكريا أبيكيان
ماري فادي الجلخ
علي كمال عباس
احمد مختار يحي خالد
رشدي عدنان قباني
جيمي عبدو شيفي
ملحم اميل خلف
حسان محي الدين شهاب
احمد ابراهيم عياش
لينا عمر التنير
خالد محي الدين قباني
جورج فؤاد حداد
طارق ابراهيم عمار
عبد الرحمن يحي المبشر
سامر محمد غازي يحي
فؤاد عادل الديك
شارل ريمون فاخوري
زياد ريمون عبس
ياسين قاسم فواز
برنارد جوزيف جرباقه
اياد حسين البنا
جان ارشاك طالوزيان
عماد الدين نجا
انطوان انطون نعمه انطون
ليون روبر سمرجيان
بوليت سيراكان ياغوبيان  
أمين محمد شري
نديم بشير جميل
ايلي نجيب فرزلي
عبد اللطيف رياض عيتاني
غسان شفيق حاصباني
ماجد موفق دمشقية
زياد عادل أبي شاكر
زينة ابراهيم المصري
فيصل الصايغ
بيار بولس الجميل
ربيع جرجي شويري
خالد ابراهيم حنقير
انطوان كبريال سرياني
وليد عفيف فخر الدين 
غسان الياس غصن
محمد بلال العرب
مصطفى بشير بنبوك
نسيب كميل الجوهري
نقولا موريس صحناوي
جينا جميل الشماس
وليد بشير عيتاني
فاطمة احمد مشرف
جورج سركيس جوفلكيان
ربيع احمد كركي
جوزيف الياس اسكندر
نبيل عبد الحفيظ عيتاني
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
وليد جورج ابو نصار
حسن فيصل سنو
اسما ماريا اسعد اندراوس
تالار ليؤن ماركوسيان
شيرين ميشال نصرالله
المعتصم بالله فوزي أدهم 
ماغي كيراكوس نانيجيان
ايلي انطوان الاسود
سيرج برج ملكونيان
جبران نزار كرم
خالد عزت عثمان
كارلا لبيب بطرس
هاني أنيس الاحمدية
محمد عيد عبد القادر شهاب
اني مهران سفريان
أميرة صلاح الدين سكر 
ديانا بوغوص اوهانيان
علي حسن فصاعي
مايا سعد الدين شاتيلا
شيرين عدنان عرقجي
شنتال اغوب اوويديكيان
هاروت فيكين واروجان شاهينيان
روي جان ابرهيم
موسى اسعد خوري
ماريلين جورج جريديني
هادي نجيب اديب الحصني
شربل مارون نحاس
ألكسي جبران الحداد
علي رضا دنيا ديده شيران
وئام فواز دلال
عمر عبد الناصر صبره
محمد سهيل ناصر
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