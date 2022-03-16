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لبنان
من هم المرشحون للانتخابات في دائرة بيروت الأولى والثانية؟
Lebanon 24
16-03-2022
|
05:45
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ينشر "لبنان 24" أسماء المرشحين للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى والثانية، وهم:
خلود موفق الوتار
محمد محي الدين يموت
هدا ذو الفقار عاصي
تعيم وديع العياش
الدكتور سمير عادل الحلبي
مها خليل شاتيلا
اياد محمود مرعي
لؤي ضاهر الغندور
جهاد كريم باقرادوني
ارام سركيس ماليان
محمد زياد وجيه العجوز
فؤاد مخزومي
عماد مدحت الحوت
ندى صحناوي
محمد مصطفى خواجه
خالد عبدالله الديركي
كريم فؤاد شبقلو
لينا محمد علي حمدان
بسام عبد القادر النعماني
سامر صفوح الصفح
كامل إبراهيم دمياطي
الفت يحي السبع
مروان رفيق سلام
ايمان وائل طبارة
ميشال ديب فلاح
جهاد علي حمود
أيمن علي محمد
سينتيا فادي زرازير
محمد نبيل عثمان بدر
يسرى عبد الحفيظ التنير
مازن فايز شبارو
ايلي خليل شربشي
زينه نبيه مجدلاني
جورج جوزاف شهوان
محمد كامل عميرات
محمد نهاد محمد بدر الدين أرضروملي
احمد محمد دباغ
بدر رشيد الطبش
فادي فاروق غزاوي
عدنان خضر طرابلسي
عيسى سمير نحاس
سعد الدين محمد العجوز
جمانة عبد اللطيف ناصر
ربيع محمد صالح السيباسي
سماح حسان حلواني
هاروتيون صموئيل كوك كوزيان
حسن عفيف كشلي
محمد عبد الرحمن فريدة
خليل اميل برمانة
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ايمن حسن رعد
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ملحم اميل خلف
حسان محي الدين شهاب
احمد ابراهيم عياش
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خالد محي الدين قباني
جورج فؤاد حداد
طارق ابراهيم عمار
عبد الرحمن يحي المبشر
سامر محمد غازي يحي
فؤاد عادل الديك
شارل ريمون فاخوري
زياد ريمون عبس
ياسين قاسم فواز
برنارد جوزيف جرباقه
اياد حسين البنا
جان ارشاك طالوزيان
عماد الدين نجا
انطوان انطون نعمه انطون
ليون روبر سمرجيان
بوليت سيراكان ياغوبيان
أمين محمد شري
نديم بشير جميل
ايلي نجيب فرزلي
عبد اللطيف رياض عيتاني
غسان شفيق حاصباني
ماجد موفق دمشقية
زياد عادل أبي شاكر
زينة ابراهيم المصري
فيصل الصايغ
بيار بولس الجميل
ربيع جرجي شويري
خالد ابراهيم حنقير
انطوان كبريال سرياني
وليد عفيف فخر الدين
غسان الياس غصن
محمد بلال العرب
مصطفى بشير بنبوك
نسيب كميل الجوهري
نقولا موريس صحناوي
جينا جميل الشماس
وليد بشير عيتاني
فاطمة احمد مشرف
جورج سركيس جوفلكيان
ربيع احمد كركي
جوزيف الياس اسكندر
نبيل عبد الحفيظ عيتاني
هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
وليد جورج ابو نصار
حسن فيصل سنو
اسما ماريا اسعد اندراوس
تالار ليؤن ماركوسيان
شيرين ميشال نصرالله
المعتصم بالله فوزي أدهم
ماغي كيراكوس نانيجيان
ايلي انطوان الاسود
سيرج برج ملكونيان
جبران نزار كرم
خالد عزت عثمان
كارلا لبيب بطرس
هاني أنيس الاحمدية
محمد عيد عبد القادر شهاب
اني مهران سفريان
أميرة صلاح الدين سكر
ديانا بوغوص اوهانيان
علي حسن فصاعي
مايا سعد الدين شاتيلا
شيرين عدنان عرقجي
شنتال اغوب اوويديكيان
هاروت فيكين واروجان شاهينيان
روي جان ابرهيم
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ماريلين جورج جريديني
هادي نجيب اديب الحصني
شربل مارون نحاس
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علي رضا دنيا ديده شيران
وئام فواز دلال
عمر عبد الناصر صبره
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