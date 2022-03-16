لبنان

جرحى خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا حلبا الحكومي (صور)

Lebanon 24
16-03-2022 | 05:47
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يحاول محتجون في حلبا اقتحام السرايا الحكومي في البلدة، حيث يدور اشتباك بينهم والقوى الامنية، وذلك احتجاجا على الاستمرار في انقطاع الكهرباء.
وسُجّل سقوط عدد من الاصابات الطفيفة، وفق مندوب "لبنان 24".
 
 
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