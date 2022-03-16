بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات

مع إقفال باب الترشح للإنتخابات النيابية مساء يوم 15-16 آذار الحالي، بلغ عدد المرشحين 1,043 مرشحاً من بينهم 155 إمرأة مقارنة بـ 976 مرشحاً من بينهم 111 إمرأة في انتخابات العام 2018.

وفي الواقع، فإنّ هذا في أعداد المرشحين بالإضافة إلى زيادة رسم الترشح، ساهم في إدخال المزيد من الأموال إلى خزينة الدولة وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي الصادر عن شركة "الدوليّة للمعلومات".

وما يجب معرفته هو أنّ هذا الرسم المدفوع لا يسترد سواء عاد المرشح عن ترشحه أو فاز أو حاز على 20% من أصوات المقترعين، بخلاف العام 2009 حيث بلغ رسم الترشح مليونين ليرة لا يسترده المرشح و6 ملايين ليرة ضمان الترشح يسترده المرشح في حال فاز أو نال 20% من المقترعين، في حين أنه يستردّ نصفه في حال رجع عن ترشحه قبل 45 يوماً من موعد الاقتراع.

جدول يبيّن عدد المرشحين للإنتخابات النيابية في الأعوام 2009-2018-2022 ودخل الدولة من رسم الترشح: