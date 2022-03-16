لبنان

بالأسماء.. هؤلاء هم المرشحون للانتخابات في دائرة البقاع الثانية

Lebanon 24
16-03-2022 | 06:15
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ينشر "لبنان24" قائمة بأسماء المرشحين للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): 
 
سنة:
1- حسين محمد الصغير حسن
2- متيم محمد جانبين
3- كمال علي حرب
4- خالد محمد العسكر
5- حسن عبد الرحيم مراد
6- عامر محمد قدورة
7- علي محمد ابو ياسين
8- محمد عثمان ابو جخ
9- علاء الدين عمر الشمالي
10- علي حسين الجاروش
11- محمد قاسم القرعاوي
12- جميل مأمون شرانق
13- محمد حسين قدورة

شيعة:
1- سامي محمد خليل ريشوني
2- عباس محمد عيدي
3- قبلان عبد المنعم قبلان
4- ضياء رضوان حمود
5- حاتم حسين الخشن

دروز:
1- شوقي فريد ابو غوش
2- وائل وهبي ابو فاعور 
3- طارق سليم الداوود 
4- بهاء الدين حسين دلال

موارنة:
1- كيتا داود العجيل
2- جورج نجم جاسر
3- جهاد ملحم الزرزور
4- شربل كميل مارون
5- داني نبيه خاطر
6- ماكي بديع عون
7- انطوان يوسف سلوان
8- منيف طانوس السبعلي
9- ناجي نبيه غانم

روم ارثوذكس: 
1- جورج ابراهيم عبود
2- ايلي نجيب الفرزلي
3-  عماد نعيم واكيم
4- غسان سليمان السكاف
5- سالي فوزي شامية
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