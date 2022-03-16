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لبنان
لقاءات لميقاتي.. اجتماع مع مندوبة بايدن لذوي الاحتياجات الخاصة ولقاء مع أهالي موقوفي انفجار المرفأ
Lebanon 24
16-03-2022
|
07:09
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يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وكان السراي الحكومي شهد اليوم سلسلة لقاءات وإجتماعات، فاستقبل رئيس مجلس الوزراء مندوبة الرئيس الأميركي جو بايدن لذوي الإحتياجات الخاصة سارة منقارة في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، ومسؤولة الشؤون السياسية والإقتصادية في السفارة جاني كولي ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير ضاهر وزياد ميقاتي.
وجرى البحث خلال اللقاء في الجهود التي تقوم بها الإدارة اللبنانية في ما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة.
أهالي موقوفي إنفجار المرفأ
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين في إنفجار مرفأ بيروت.
وتحدثت بإسم الوفد السيدة مودي قريطم التي أعلنت أن هذه الزيارة الى دولة الرئيس هي من أجل التذكير بأهلنا موقوفي المرفأ الذين هم من الإداريين ومضى على توقيفهم نحو سنتين، أكثر من ٦٠٠ يوماً في السجن، ولم يتم التحقيق معهم بعد، وهم بالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وتحولوا الى "موقوفين بدل عن ضائع".
أضافت "إن الصراعات السياسية والقضائية جعلت التحقيق يتوقف وصحتهم تتدهور لذا يجب عدم تركهم موقوفين ونحن نطالب بإخلاء سبيلهم".
كتّاب العدل
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان ناجي الخازن على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المهنة وتنظيمها وتطويرها.
إثر اللقاء، أعلن الخازن:" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي وبحثنا معه كل الأمور التي لها علاقة بتطوير مهنة كتابة العدل وتنظيمها ومشاريع القوانين والمراسيم، وكانت لنا وجهة نظر بهذه المواضيع.
وبحثنا أيضاً في قضايا تتعلق بصندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل واليوم، وبفعل الأزمة الإقتصادية والمالية، فأن صندوق التعاضد يواجه صعوبات كبيرة في تأمين الإستشفاء والراتب التقاعدي لكتّاب العدل المتقاعدين والإستشفاء عموماً لكل الكتّاب العدل.
أضاف: "هناك أزمة كبيرة على هذا الصعيد بحثناها مع دولة الرئيس، كما بحثنا في تطوير المهنة من ناحية اعتماد البرنامج الذي نتابعه مع الإتحاد الدولي للكتّاب العدل وكتّاب العدل في فرنسا، وهو تطوير المهنة بإتجاه استخدام التقنيات الحديثة والربط الإلكتروني مع الدوائر الرسمية والعقارية والمالية وما يعرف بالتوقيع أو العقد الإلكتروني وهو مشروع للمستقبل، وحالياً هناك صعوبات كبيرة و أولويات ولكن نحن نعمل للمستقبل.
كما بحثنا مع دولة الرئيس موضوع إستحداث مراكز لكتّاب العدل، وحالياً هناك مرسوم مطروح لذلك، ولمجلس الكتّاب العدل وجهة نظر في شأنه، وهذا الموضوع يتم بالتنسيق مع وزارة العدل صاحبة الصلاحية في اقتراح مرسوم الإستحداث، وكانت لنا جولة على كل قضايا المهنة والصعوبات التي نواجهها في هذه الظروف الصعبة، ولقد أبدى دولة الرئيس كل التفهم والإهتمام ونحن شكرناه على كل الجهود التي يقوم بها.
المر
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة "الجمهورية نيوز كورب" والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الإستاذ ميشال الياس المر، ووجها له دعوة لحضور قداس وجناز يُقام لراحة نفس نائب رئيس الحكومة الأسبق ميشال المر في مناسبة مرور سنة على وفاته، في الثالث من نيسان المقبل في بتغرين.
الشامي
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي.
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