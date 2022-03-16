لبنان

وزير العمل حذر من توقف تقديمات الضمان عن أجراء المؤسسات المتخلفة عن الدفع

Lebanon 24
16-03-2022 | 07:35
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حذر وزير العمل مصطفى بيرم في كتاب وجهه إلى وزير المالية من أن "عدم تسديد المستحقات المترتبة على الدولة كاشتراكات لصالح الضمان قد يؤدي إلى توقف الصندوق عن تأدية المتوجبات للمضمونين وللمستشفيات عن المضمونين الذين تمتنع المؤسسات العاملة عن دفع المتأخرات المترتبة عليها كاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

 واكد ان "هذا موضع اولوية وسعي اساسي وحاسم لما يشكله الضمان من استقرار وأمان اجتماعي، بخاصة في ظل تهاوي قيمة التقديمات الاجتماعية اخيرا". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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