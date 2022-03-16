قائمة كاملة.. إليكم جميع أسماء المرشحين للانتخابات في كلّ لبنان

صدرت عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الأربعاء، اللائحة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2022.

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