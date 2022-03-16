لبنان

تيمور جنبلاط: لتكن غايتنا الأساس هموم الناس وقضاياهم

Lebanon 24
16-03-2022 | 07:55
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كتب رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "في ذكرى كمال جنبلاط نستعيد نضاله للعدالة والحق والإنسانية، وجوهر العمل المباشر. وأطلب من الرفيقات والرفاق والمناصرين إحياء الذكرى بشكل رمزي وبهدوء يوم السبت ولتكن غايتنا الأساس هموم الناس وقضاياهم في هذه الظروف الصعبة والقاسية. معاً نسير إلى غد جديد".
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