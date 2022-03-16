وزير الاعلام عرض اوضاع تلفزيون لبنان مع مديرة الاخبار ومدير الارشيف

بحث وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، شؤون "تلفزيون لبنان" لجهة الانتاجية وتفعيل العمل.والتقى مديرة الاخبار في التلفزيون دينا رمضان طبارة، واكد "أهمية الموضوعية التي يتبعها التلفزيون في نقل الاخبار وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية".كذلك بحث في أهمية الحفاظ على ارشيف التلفزيون مع مدير الارشيف عثمان المجذوب الذي أكد للوزير المكاري "أهمية تطوير أرشفة البرامج ضمن الخطة التي تتبعها الوزارة مع مؤسسات فرنسية".