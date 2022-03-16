لبنان

طوافات للقوات الجوية نقلت مساعدات للرعيان واعلافا للمواشي في بلدة مشمش عكار

Lebanon 24
16-03-2022 | 08:15
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على " تويتر"، ان طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش ساهمت في عمليات نقل مساعدات للرعيان واعلاف للمواشي في بلدة مشمش- عكار بعد انقطاع الطرق اليها نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان.
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