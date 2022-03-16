طوافات للقوات الجوية نقلت مساعدات للرعيان واعلافا للمواشي في بلدة مشمش عكار

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على " تويتر"، ان طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش ساهمت في عمليات نقل مساعدات للرعيان واعلاف للمواشي في بلدة مشمش- عكار بعد انقطاع الطرق اليها نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان.