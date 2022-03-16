لبنان

حادث مروّع على أوتوستراد صيدا - بيروت.. صورٌ توثق ما حصل!

Lebanon 24
16-03-2022 | 08:52
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وقع حادث سير مروع بعد حاجز الجيش في منطقة الأولي باتجاه بيروت، إذ اصدمت سيارة مرسيدس بشاحنة في المحلّة.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أدى الحادث إلى وقوع 6 جرحى، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. 
 
 
 
 
 
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