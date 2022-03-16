حادث مروّع على أوتوستراد صيدا - بيروت.. صورٌ توثق ما حصل!

وقع حادث سير مروع بعد حاجز الجيش في منطقة الأولي باتجاه بيروت، إذ اصدمت سيارة مرسيدس بشاحنة في المحلّة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أدى الحادث إلى وقوع 6 جرحى، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.