لبنان

كركي عرض مع رامي نجم موضوع انتساب المحررين والمصورين الى صندوق الضمان

Lebanon 24
16-03-2022 | 09:07
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 استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اليوم في مكتبه، المسؤول الإعلامي المركزي في حركة "أمل" وعضو المجلس الأعلى للصحافة الدكتور رامي نجم، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني. وتم التداول في الأوضاع العامة للصندوق.
 
وشدد نجم على "أهمية دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لما تقدمه من خدمات شتى يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني"، شاكرا كركي على "تعاونه وبذله الجهود اللازمة لإقرار موضوع انتساب المحررين والمصورين الى صندوق الضمان، في مجلس النواب".
 
واطلع نجم على ما قامت به إدارة الصندوق لجهة إنجاز مشروع مرسوم تحديد نسب الاشتراكات والنظام الخاص للاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية اعتبارا من 1/7/2022 ورفعهما الى مجلس الإدارة منذ 24 شباط 2022. واتفق المجتمعون على متابعة الموضوع مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق للاسراع في إنجازه خصوصا قبل موعد الانتخابات النيابية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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