طلبت منه مساعدتها في سحب أموالها من الصرّاف الآلي... هذا ما حصل في أحد مصارف طرابلس (صورة)

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة أقدم بتاريخ 3-3-2022 على سرقة مواطنة، وذلك بعد أن طلبت منه الأخيرة مساعدتها في سحب أموالها من الصرّاف الآلي التابع لأحد المصارف في طرابلس – الميناء كونها لا تعرف كيفيّة القيام بذلك، فوافق، ولكنّه سرعان ما أخذ المبلغ المسحوب وفرّ به إلى جهة مجهولة.لــذلك، تحذّر هذه المديرية العامة المواطنين من مغبّة الوقوع ضحية مثل هذه العمليات، وتطلب ممن يعرفون عنه شيئاً أو مكان وجوده، الحضور إلى مركز فصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم 616985-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.