لبنان

الهنشاك والقوات على لائحة واحدة في بيروت الأولى

Lebanon 24
16-03-2022 | 09:35
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اعلنت اللجنة التنفيذية لحزب "الهنشاك" في لبنان في بيان، انه"  بعد مشاورات طويلة وتقييم الإعتبارات كافةالتي يفرضها القانون الإنتخابي الحالي، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الهنشاك ترشيح السيد ارام ماليان وخوض الإستحقاق النيابي الذي سيحصل في أيار المقبل في دائرة بيروت الأولى، على لائحة واحدة مع حزب القوات اللبنانية".

وتابعت :"يأسف الحزب كما يحترم قرار عزوف وتغيب شخصيات واحزاب بيروتية وازنة من المعركة  الإنتخابية"،املة أن" يتكلل التعاون مع حزب  القوات اللبنانية بالنجاح ويثمر العمل المشترك بالنتائج التي ستأتي بالخير لوطننا الحبيب لبنان ورفاهية الشعب اللبناني بكل مكوناته".
المصدر: الوكالة الوطنية
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