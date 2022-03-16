لبنان

كنعان: معالجة الانهيار يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:05
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شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في خلال ورشة عمل برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وحضوره في الحدت، عن "واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة"، على ان "اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات".
 
وقال: "قد ما تدفن راسنا بالتراب، الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون من فوق مش بالترقيع من تحت"، وأكد "اننا نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها".
 
وذكر النائب كنعان ان "لجنة المال والموازنة قد دقت جرس الانذار منذ العام 2009 لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي"، وشدد على ان "الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات، والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري".
 
ولفت كنعان الى ان "المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل، فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات".
 
ورأى أن "على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالاصلاح فورا حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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