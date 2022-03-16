لبنان

بري إستقبل مستشارة بايدن لحقوق ذوي الحاجات الخاصة وبحث مع وفد أممي في مستجدات الاستحقاقات

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:12
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشارة الرئيس الاميركي جو بايدن لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية الإميركية من أصول لبنانية سارة منقارة، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث تناول البحث شؤونا تشريعية متصلة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة .
 
واستقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر في حضور نجله ميشال المر الذي وجه للرئيس بري دعوة للمشاركة في الجناز الذي سيقام عن راحة نائب رئيس مجلس الوزارء النائب الراحل ميشال المر.
وكانت الزيارة أيضا مناسبة، تم في خلالها عرض لآخر التطورات والاوضاع العامة والمستجدات السياسية .
 
المر
وقال الياس المربعد اللقاء: "الزيارة اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري عائلية لها هدفان ، اولا  لدعوته للمشاركة في الجناز الذي سيقام عن  راحة نفس دولة الرئيس الراحل ميشال المر في الثالث من نيسان المقبل وهو رحب بالدعوة نظرا للعلاقة التي كانت تربط الرئيس بري بالرئيس ميشال المر ، وهي علاقة مميزة وتاريخية. لذا عندما نزور الرئيس بري نزور أنفسنا ومنزلنا.
 
أضاف :" كما عرضنا خلال الزيارة الأوضاع العامة و إنتخابات المتن وهي أيضا للتعريف بميشال المر وهو يعرفه شخصيا لكن الزيارة لتعميق هذه المعرفة. كما أن العمل في الشأن العام هو إستمرارية وهذا أمر مهم".
 
وزير الاعلام
واستقبل رئيس المجلس وزير الإعلام زياد مكاري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الوزارية .
 
وفد أممي
وبعد الظهر، التقى الرئيس بري  نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آمنة محمد، في حضور المنسقة الخاص للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا" رولا دشتي. وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات خاصة الاستحقاقات التي يقبل لبنان عليها، إنتخابية ودستورية، ومسار التفاوض مع صندوق النقد فضلا عن التشريعات الاصلاحية المواكبة لهذا المسار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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