لبنان

بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:16
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بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، في حضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها ٣٥ بنداً، من بينها ١٧ بنداً من النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.
 
 
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