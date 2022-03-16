بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير

بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، في حضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها ٣٥ بنداً، من بينها ١٧ بنداً من النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.