لبنان

بعد القرار القضائي بـ"الحجز التنفيذي" فرنسبنك يعتذر لعملائه.. ماذا عن دفع الرواتب؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:35
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 أصدر "فرنسبنك" البيان الاتي:
 
"بناء على القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس 15 آذار، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم.
 
كما ويوضح فرنسبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته.
 
ويبقى فرنسبنك ملتزما تحت سقف القانون".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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