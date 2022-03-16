لبنان

خارطة تكشف توزّع المرشحين بحسب الدوائر الانتخابية (صورة)

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:59
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نشرت الدولية للمعلومات خارطة لتوزع المرشحين والمرشحات الـ1043، بحسب الدوائر الانتخابيّة.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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