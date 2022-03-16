الجيش: تسلم مواد غذائية هبة من دولة قطر

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"جرى قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي، تسلم حوالى 70 طنا من المواد الغذائية المقدمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لصالح الجيش اللبناني.جرى تسلم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على هذه الهبة التي تأتي ضمن إطار المبادرات المتكررة لدولة قطر الشقيقة تجاه الجيش اللبناني".