سارقون بقبضة "قوى الأمن" في الجنوب.. هكذا وقعوا بعد رصد وتعقب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، وبعد حصول عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت العديد من المنازل في بلدة جباع،ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذ هذه الجرائم، ويدعى: و. د. (مواليد عام 1989، لبناني). وبتاريخ 1-3-2022، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه في بلدة جباع.بالتحقيق معه، أنكر الموقوف في بادىء أمر ضلوعه في عمليات السرقة، إلا أنه وبعد مواجهته بالأدلة، عاد واعترف بقيامه في أوقات وتواريخ مختلفة بسرقة 10 منازل في بلدة جباع بواسطة الكسر والخلع بالاشتراك مع شخصين آخرين، الأول يدعى: ع. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)، والثاني: ج. ش. (مواليد عام 1993، لبناني).