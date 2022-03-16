وسط اطلاق نارٍ وترهيب.. مسلحون يخطفون مواطناً في بعلبك

أقدم 4 مسلحون مجهولون يستقلون سيارة "كيا" لون فضي من دون لوحات، على خطف "ح.أ." وهو صاحب محل لبيع الخردة، من محلة الكيال في بعلبك، قبل ان يطلقوا النار ترهيباً في الهواء والفرار إلى جهة مجهولة.وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف هوية الفاعلين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.