لبنان

ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: العديد من الدول مستعدّة لمدّ لبنان بالقمح

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:39
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أثنى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على الجهود التي قام بها وزير الداخلية بسام المولوي في اتمام عملية الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أن "هذه الخطوة أعطت مؤشراً إضافياً على خوض هذا الاستحقاق".
 
وفي موضوع الأمن الغذائي، لفت ميقاتي الى أن "الخطوات التي اتخذت في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي هي قيد المتابعة، وأن وزير الاقتصاد بصدد اعداد جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية والكميات المتوفرة أو التي نحتاجها حتى نهاية العام".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العديد من الدّول أبدت استعدادها لمد لبنان بمادة القمح أو أي مواد غذائية أخرى.
 
 
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