سبع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1086382.

كما وسجل لبنان سبع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10226.