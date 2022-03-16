لبنان

خطّ كهربائي سيُقطع السبت.. في أي منطقة؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:58
A-
A+
Doc-P-931624-637830541043170283.jpg
Doc-P-931624-637830541043170283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "قطع وعزل خطي أولي - جمهور 66 ك.ف، السبت المقبل، من السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين".
مواضيع ذات صلة
المولوي بحث مع مدير عام "كهرباء لبنان" الحلول لتأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع
lebanon 24
16/03/2022 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم وهناك 7000 قلم اقتراع في لبنان وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات والانتخابات ستحصل في موعدها
lebanon 24
16/03/2022 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدل "البراد".. لبنانيون يبردون الطعام خارج المنازل لانقطاع الكهرباء!
lebanon 24
16/03/2022 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي تفقد إذاعة لبنان: سنتعاون مع الجهات الخارجية والمانحة لتأمين الكهرباء والخدمات
lebanon 24
16/03/2022 22:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الكهرباء

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2022-03-16
16:48 | 2022-03-16
16:38 | 2022-03-16
16:36 | 2022-03-16
15:50 | 2022-03-16
15:43 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website