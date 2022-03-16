خطّ كهربائي سيُقطع السبت.. في أي منطقة؟

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "قطع وعزل خطي أولي - جمهور 66 ك.ف، السبت المقبل، من السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين".