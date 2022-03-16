لبنان

الراعي تسلّم من اللجنة الليتورجية برئاسة سويف كتاب قراءات العهد القديم

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:02
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، اللجنة الليتورجية برئاسة المطران يوسف سويف، التي قدمت له كتاب قراءات العهد القديم للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة المارونية، على أن يقرأ من هذا الكتاب في قداديس الآحاد والأعياد المباركة.
  
وألقى سويف كلمة قال فيها: "بعد سنوات من العمل، أصبح كتاب قراءات العهد القديم متوافرا، وسيبدأ استعماله ابتداء من أحد القيامة المجيدة على أن تتناسب قراءات العهد القديم مع الرسالة والإنجيل المقدس".

وبعد الظهر، استقبل رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي، الذي دعا، في بيان وزعه لاحقا، "البطريرك الراعي  الى حضور ورعاية مؤتمر الارض المرتقب عقده بين شهري نيسان وايار المقبلين وللمشاركة في تحضيره عبر احد المطارنة. كما وقدم مذكرة عن الواقع العام الماروني وواقع الرابطة المارونية القائم".
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