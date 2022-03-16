لبنان

سلام بحث مع وفد عراقي في تفعيل عمل اللجنة الوزارية اللبنانية - العراقية

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:41
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استقبل رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية - العراقية المشتركة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وفداً عراقياً برئاسة السفير في بيروت حيدر شياع البراك.
 
وتمّ الاتفاق على وضع آلية عمل تهدف إلى تفعيل عمل هذه اللجنة من خلال تحديد موعد لاجتماعها، والتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالاتفاقية اللبنانية - العراقية المتعلقة بمقايضة النفط مقابل السلع والخدمات.
 
واطلع الوزير سلام الوفد على تفاصيل لقائه بنائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية السيد فؤاد حسين الذي التقاه على هامش مشاركته في اعمال مؤتمر الدبلوماسية في انطاليا الاسبوع الماضي، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية واستكمال التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.
 
 
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