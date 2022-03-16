لبنان

وزير الطاقة يُبشّر اللبنانيين.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
16-03-2022 | 13:49
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أعلن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن اقرار خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم انشاء الهيئة الناظمة".
 
 
 
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