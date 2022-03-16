وزير الطاقة يُبشّر اللبنانيين.. هذا ما أعلنه

أعلن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن اقرار خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم انشاء الهيئة الناظمة".



